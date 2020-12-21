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وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع نادي روتاري

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وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع نادي روتاري وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع نادي روتاري

مصراوي Masrawy

10:37 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة ونادي روتاري للتعاون فى عدد من المجالات البيئية منها: التنمية المستدامة - المحميات الطبيعية - تغير المناخ - التنوع البيولوجي - حملات التشجير - منظومة المخلفات الصلبة - دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي.

وقع على البروتوكول الدكتورة إيناس محمد أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأسامة لطفي الأحمر بصفته محافظ المنطقة الروتارية.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار المشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من كافة مصادر الملوثات والتي تؤثر على صحة الانسان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري في كافة المحافظات المصرية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وأضافت الوزيرة، أن بروتوكول التعاون المشترك ستقوم من خلاله الوزارة بتقديم الدعم الفني من خلال الخبراء في كافة المجالات البيئية بجانب الدعم اللوجستي المرتبط باختصاص عمل جهاز شئون البيئة، كما يهدف إلى المشاركة من خلال الأنشطة التي يقوم بها الطرفان مثل الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية.

كما يتضمن البروتوكول التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات والمشروعات التجريبية والتي تساهم في التصدي للمشكلات البيئية، ودعم برامج بناء القدرات في المجالات البيئية لتدريب مدربين في كافة المحافظات، وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات البيئية، والترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء، إضافة إلى مراعاة البعد البيئي في كافة الأعمال الخيرية التي ينفذها النادي.

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