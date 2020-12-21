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8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير
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السبت 26 ديسمبر 2020 12:00 مساءً
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
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-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
ذروتها وشدتها هنا.. المسند: اليوم أول الحالة المطرية السادسة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
لتعظيم منظومة النقل.. الوزير والسفير الياباني يبحثان تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني وآخر مستجدات الخط الرابع للمترو
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
طائرة من دون طيار تقذف اللهب وتحرق الدبابير!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 21 ديسمبر 2020 11:00 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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