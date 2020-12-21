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محافظ المنوفية: غلق 18 منشأة طبية تدار بدون ترخيص

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محافظ المنوفية: غلق 18 منشأة طبية تدار بدون ترخيص محافظ المنوفية: غلق 18 منشأة طبية تدار بدون ترخيص

مصراوي Masrawy

10:27 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، على غلق 18 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة؛ لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981، بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، وكذا القانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة العلاج الحر.

وافق المحافظ على غلق 13 عيادة خاصة بمراكز قويسنا وأشمون وتلا والباجور وشبين الكوم وبركة السبع؛ لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.

كما شمل الغلق مستشفى خاصة بالبتانون بشبين الكوم لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى واستقبال حالات كورونا دون الحصول على الموافقات اللازمة، وكذا عدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فضلاً عن غلق حضانات بإحدى المستشفيات الخاصة، تدار بدون ترخيص وبالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك..

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مصراوي Masrawy

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