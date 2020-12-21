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صور..حملة لرفع السيارات المهملة والمتهالكة بشوارع بورسعيد

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صور..حملة لرفع السيارات المهملة والمتهالكة بشوارع بورسعيد صور..حملة لرفع السيارات المهملة والمتهالكة بشوارع بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:22 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت عدة أحياء بمحافظة بورسعيد، حملات مكبرة، اليوم الأثنين، لرفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع.

وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إلى أنه جرى رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع بالتنسيق بين الحي وإدارة مرور بورسعيد.

وأكد على أنه جرى حصر السيارات بواسطة اللجان المشكلة من حي المناخ، ويجرى رفع تلك السيارات من الشوارع لما تسببه من تجمع المخلفات والحشرات أسفلها، مما يسبب تلوث للبيئة وتجمع القوارض، كذلك لما تسببه من شغل مساحات بالشوارع تؤثر سلبا على المرور في مختلف الشوارع.

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