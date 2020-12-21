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مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة متهم داخل قسم شرطة الرمل

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مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة متهم داخل قسم شرطة الرمل مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة متهم داخل قسم شرطة الرمل

مصراوي Masrawy

10:25 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب -علاء عمران:

نفى مصدر أمني ما تناولته المنابر الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة أحد المتهمين بقسم شرطة الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، حيث تبين أن المذكور من العناصر الجنائية والمسجلة خطر فئة (أ) ، وكان طرف مشاجرة بمنطقة المحروسة بالرمل بالإسكندرية ، ويقوم بإطلاق أعيرة نارية "خرطوش" ، حيث تم السيطرة عليه وضبطه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه (4) أيام على ذمة التحقيقات ، وتم التجديد له بالإستمرار (15) يوماً .

وأضاف المصدر أثناء تواجده بالمحكمة للنظر فى أمر حبسه ، شعر بحالة إعياء إثر هبوط بالدورة الدموية، على الفور تم نقله بسيارة إسعاف إلا أنه توفى قبل وصوله للمستشفى.

وأوضح المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد ، يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام .

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