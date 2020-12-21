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حتى صباح اليوم.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 76.8 مليونًا

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حتى صباح اليوم.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 76.8 مليونًا حتى صباح اليوم.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 76.8 مليونًا
الوفيات وصلت إلى مليون و693 ألفًا.. أمريكا لا تزال الأكثر تضررًا

حتى صباح اليوم.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 76.8 مليونًا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 76.8 مليونًا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 76 مليونًا و823 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و693 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي تُوفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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