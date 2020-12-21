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أطول ليلة وأقصر نهار في العام.. "المسند": اليوم يبدأ الشتاء والزخات هنا

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أطول ليلة وأقصر نهار في العام.. "المسند": اليوم يبدأ الشتاء والزخات هنا أطول ليلة وأقصر نهار في العام.. "المسند": اليوم يبدأ الشتاء والزخات هنا
قال: نهار الرياض أقصر بثلاث ساعات من 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي

أطول ليلة وأقصر نهار في العام..

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: اليوم يبدأ فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية؛ وذلك في تمام الساعة 01:02 مساءً؛ حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي (جنوب الكرة الأرضية).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يبلغ طول فصل الشتاء 89 يومًا؛ علمًا بأن المسافة بين الشمس والأرض اليوم تبلغ 147.172.000 كم تقريبًا".

وتابع: "اليوم عند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة، اليوم أطول ليلة وأقصر نهار خلال العام".

وأردف: "نهار اليوم في #الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي".

واستطرد: "من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الشتوية، التي قد يهطل منها زخات مطرية خفيفة على أجزاء محدودة من #حائل و#القصيم #حفر الباطن وربما #الزلفي و#جازان".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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