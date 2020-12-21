محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم العالي

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بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بديوان عام المحافظة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

من المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف شرق النيل والتي تشمل تفقد موقع إنشاء الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية الكورية الحديثة.