أخبار عاجلة

8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا -
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً -
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا -
"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها -
ذروتها وشدتها هنا.. المسند: اليوم أول الحالة المطرية السادسة -
لتعظيم منظومة النقل.. الوزير والسفير الياباني يبحثان تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني وآخر مستجدات الخط الرابع للمترو -
الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم العالي

Print
محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم العالي محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم العالي

مصراوي Masrawy

10:17 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بديوان عام المحافظة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

من المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف شرق النيل والتي تشمل تفقد موقع إنشاء الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية الكورية الحديثة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

مطالبات بوقف الدراسة في مصر في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

مطالبات بوقف الدراسة في مصر في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية