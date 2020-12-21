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الاتحاد: جهود والإمارات لعبت دورا إيجابيا في مسار الأزمة اليمينة

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الاتحاد: جهود السعودية والإمارات لعبت دورا إيجابيا في مسار الأزمة اليمينة الاتحاد: جهود والإمارات لعبت دورا إيجابيا في مسار الأزمة اليمينة

مصراوي Masrawy

10:24 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

أبوظبي- (أ ش أ):

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن جهود والإمارات ومختلف الأطراف، لعبت دوراً مهماً في الوصول إلى خطوة إيجابية في مسار الأزمة اليمنية، بتحقيق مطالب اليمنيين في حكومة تعمل أجل الوصول بالشعب إلى بر الأمان، وسط معاناة استمرت سنوات.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان " اليمن الآمن " - أن اليمن يقترب من إرساء الأمن والاستقرار على أراضيه، وتحقيق طموحات شعبه بمرحلة جديدة من الازدهار، لما يمثله تنفيذ اتفاق الرياض من خطوة مهمة للوصول إلى حلٍّ شامل للأزمة اليمنية، وإنهاء الصراع المسلح، عبر انطلاق المرحلة السياسية بإعلان تشكيل اليمنية، وحرص الأطراف على نبذ الخلافات وتوحيد الهدف.

وأضافت أن توحيد الجهود والعمل الجاد، كفيلان بتذليل العقبات كافة أمام تحقيق الهدف الرئيس للجميع بإحلال السلام على أرض اليمن، في ظل النوايا الأخوية المخلصة التي يبديها جميع الأطراف لطي صفحة الأزمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وتغليب مصلحة الشعب اليمني

بدورها، أوضحت صحيفة (الخليج) تحت عنوان " تفخيخ المسارات الليبية "، أن جماعة الإخوان، وبتوجيه من أنقرة، تعمدت تفخيخ الاتفاقات، حيث لم تتوقف تركيا عن إرسال المرتزقة والسلاح إلى طرابلس من أجل تأكيد دعمها لـ «حكومة الوفاق» وحملها على التمسك بمواقفها، خصوصاً أن أنقرة لم تبد حماسة لسحب مرتزقتها وعسكرها.

وأشارت إلى أن التفخيخ التركي - الإخواني للمسارات، وخصوصاً المسار العسكري، أدى إلى عدم تنفيذ الاتفاق على تجميع الميليشيات والمرتزقة وسحبهم خلال ثلاثة أشهر، رغم انقضاء أكثر من شهرين دون تقدم ملحوظ على الأرض، ودون فتح الخط الساحلي الذي يربط بنغازي بطرابلس.

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مصراوي Masrawy

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