دول أمريكا اللاتينية تحظر الرحلات الجوية البريطانية بسبب سلالة كورونا الجديدة

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بوينس أيريس - (د ب أ):

انضمت الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا إلى مجموعة من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات يوم الأحد لوقف الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاوف من سلالة جديدة شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت وزارة الداخلية في بوينس أيرس في بيان مساء الأحد أن الأرجنتين "ستعلق رحلات الوصول والمغادرة من وإلى بريطانيا كإجراء احترازي اعتبارا من يوم غد (الاثنين)".

وتم السماح لرحلة واحدة من بريطانيا متوقع وصولها صباح الاثنين بالهبوط في مطار بوينس آيرس الدولي. وسيجري وضع الركاب وأفراد الطاقم في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

وكتب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عبر تويتر أن الحكومة قررت يوم الأحد أيضا عدم السماح برحلات جوية من وإلى بريطانيا اعتبارا من يوم الاثنين. ووفقا لذلك، يجب وضع الركاب الذين وصلوا البلاد خلال الأيام الثمانية الماضية في الحجر الصحي.

وبحسب بيان، قررت الحكومة التشيلية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء. كما لن يسمح للأجانب الذين ليس لديهم إقامة دائمة في تشيلي وكانوا في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين بالدخول. ويجب أن يخضع التشيليين والأجانب الذين لديهم إقامة دائمة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ووفقًا للسلطات البريطانية، فإن الطفرة الجديدة أشد عدوى بنسبة تصل إلى 70 % عن الشكل المعروف سابقًا.