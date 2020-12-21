أخبار عاجلة

8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا -
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً -
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا -
"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها -
ذروتها وشدتها هنا.. المسند: اليوم أول الحالة المطرية السادسة -
لتعظيم منظومة النقل.. الوزير والسفير الياباني يبحثان تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني وآخر مستجدات الخط الرابع للمترو -
الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دول أمريكا اللاتينية تحظر الرحلات الجوية البريطانية بسبب سلالة كورونا الجديدة

Print
دول أمريكا اللاتينية تحظر الرحلات الجوية البريطانية بسبب سلالة كورونا الجديدة دول أمريكا اللاتينية تحظر الرحلات الجوية البريطانية بسبب سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

10:23 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

بوينس أيريس - (د ب أ):

انضمت الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا إلى مجموعة من الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات يوم الأحد لوقف الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاوف من سلالة جديدة شديد العدوى من المستجد.

وكتبت وزارة الداخلية في بوينس أيرس في بيان مساء الأحد أن الأرجنتين "ستعلق رحلات الوصول والمغادرة من وإلى بريطانيا كإجراء احترازي اعتبارا من يوم غد (الاثنين)".

وتم السماح لرحلة واحدة من بريطانيا متوقع وصولها صباح الاثنين بالهبوط في مطار بوينس آيرس الدولي. وسيجري وضع الركاب وأفراد الطاقم في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

وكتب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عبر تويتر أن قررت يوم الأحد أيضا عدم السماح برحلات جوية من وإلى بريطانيا اعتبارا من يوم الاثنين. ووفقا لذلك، يجب وضع الركاب الذين وصلوا البلاد خلال الأيام الثمانية الماضية في الحجر الصحي.

وبحسب بيان، قررت الحكومة التشيلية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء. كما لن يسمح للأجانب الذين ليس لديهم إقامة دائمة في تشيلي وكانوا في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين بالدخول. ويجب أن يخضع التشيليين والأجانب الذين لديهم إقامة دائمة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ووفقًا للسلطات البريطانية، فإن الطفرة الجديدة أشد عدوى بنسبة تصل إلى 70 % عن الشكل المعروف سابقًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

نائب الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى وقف العنف والمشاركة في الحكومة

نائب الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى وقف العنف والمشاركة في الحكومة

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

8 الصبح - الصحة تسجل 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 49 وفاة و خروج 511 متعافيا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

شبكة عيون الإخبارية