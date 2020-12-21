هونج كونج تحظر الرحلات الجوية لبريطانيا وتمدد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي

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هونج كونج- (د ب ا):

أعلنت وزيرة الصحة في هونج كونج صوفيا تشان اليوم الاثنين حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى إشعار آخر.

كما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إنه سوف يمنع أيضا المسافرين الذين زاروا المملكة المتحدة خلال الـ14 يوما الماضية من دخول هونج كونج.

وأضافت الوزيرة أنه سوف يتعين على المسافرين الذين قدموا من بريطانيا قبل إصدار قرار الحظر الخضوع لحجر صحي إضافي لمدة سبعة أيام.

ويشار إلى أنه يتعين على جميع القادمين لهونج كونج، ماعدا القادمين من الصين، الخضوع لحجر صحي في فندق لمدة 14 يوما.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سوف يتم تمديد العمل بقواعد التباعد الاجتماعي الحالية لمدة أسبوعين أخرين حتى السادس من يناير المقبل.

وتشمل هذه القواعد تجمع شخصين على الأكثر، وتناول الطعام في المطاعم حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وإغلاق صالات الجيم وصالونات التزيين، والإلزام بارتداء الكمامات.