أخبار عاجلة

8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا -
مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً -
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا -
"أمير حائل" يتوج 31 فائزًا بجائزة "بصمة" بينهم 5 وزراء غدًا.. تعرف عليها -
ذروتها وشدتها هنا.. المسند: اليوم أول الحالة المطرية السادسة -
لتعظيم منظومة النقل.. الوزير والسفير الياباني يبحثان تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني وآخر مستجدات الخط الرابع للمترو -
الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السودانية ستعلن تحريرا مؤقتا لأسعار الوقود

Print
الحكومة السودانية ستعلن تحريرا مؤقتا لأسعار الوقود السودانية ستعلن تحريرا مؤقتا لأسعار الوقود

مصراوي Masrawy

10:18 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخرطوم- (د ب أ):

كشف مسؤول رفيع في السودانية عن بدء تطبيق مؤقتة للوقود تغطي فترة صيانة مصفاة الخرطوم بكافة محطات الخدمة، فيما يخصص الوقود الخدمي من الإنتاج المحلي للقطاعات الاستراتيجية.

وقال وكيل النفط لوزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان، لموقع "سودان تريبيون"، إن وزارة المالية ستصدر منشورا رسميا بالأسعار الجديدة اليوم الاثنين.

وأضاف أنه "سيتم بيع الوقود في كافة محطات الخدمة بالسعر الحر طوال فترة صيانة مصفاة الخرطوم".

وفي العادة تتوقف مصفاة الخرطوم لإجراء صيانة دورية تستغرق ما بين الشهر إلى شهرين حسب الآليات العاملة في المصفاة.

وأوضح الوكيل أن الوقود من الإنتاج المحلي سيخصص للقطاعات الاستراتيجية والتي تشمل الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية والمواصلات.

وكشف عن إكمال كافة ترتيبات إرساء العطاءات ووصول بواخر الوقود بالسعر الحر لتغطية فترة توقف مصفاة الخرطوم.

وأشار إلى اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية والمالية لبدء أعمال صيانة المصفاة خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين، في بيان صحفي أمس نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أنه في إطار البدء في الصيانة الشاملة لمصفاة الخرطوم الأولى، والتي تم الإعلان عنها في الأسابيع المنصرمة، بدأت وزارة الطاقة والتعدين أولى الخطوات بعد وصول وفود العاملين الصينيين بالشركة المتعاقد معها للقيام بالصيانة.

وأضافت أن كافة محطات الوقود ستعمل في توزيع المشتقات من القطاع الخاص وفق الأسعار التي تحددها وزارة المالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 26/12/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 26/12/2020

نائب الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى وقف العنف والمشاركة في الحكومة

نائب الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى وقف العنف والمشاركة في الحكومة

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

شبكة عيون الإخبارية