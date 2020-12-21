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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 8ر76 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 8ر76 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 8ر76 مليون

مصراوي Masrawy

10:16 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوز 8ر76 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 76 مليونا و823 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و693 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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