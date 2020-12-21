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تركيا تعلق مؤقتا الرحلات الجوية من 4 دول

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تركيا تعلق مؤقتا الرحلات الجوية من 4 دول تركيا تعلق مؤقتا الرحلات الجوية من 4 دول

مصراوي Masrawy

10:14 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

أنقرة- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن بلاده قررت وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب أفريقيا بشكل مؤقت.

وأوضح قوجه، في تغريدة على موقع تويتر، أن قرار وقف الرحلات الوافدة من الدول المذكورة، يأتي لمنع انتقال السلالة الجديدة من .

وأضاف قوجه أن القرار جاء بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان وبالتنسيق مع وزارة النقل.

وعلقت العديد من الدول الرحلات الجوية من بريطانيا، فيما يساور القلق المسؤولين بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا أدت إلى إغلاق لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

ويقول مسؤولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.

وتم رصد حالات فردية من الإصابة بالسلالة الجديدة في دول أخرى.

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