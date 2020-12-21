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حظر تجمع أكثر من 4 أشخاص في منطقة سول الكبرى ابتداء من الأربعاء المقبل

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حظر تجمع أكثر من 4 أشخاص في منطقة سول الكبرى ابتداء من الأربعاء المقبل حظر تجمع أكثر من 4 أشخاص في منطقة سول الكبرى ابتداء من الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

10:14 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

سول- (د ب ا):

أعلنت المحلية اليوم الاثنين أنه سوف يتم حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص في منطقة سول الكبرى، ابتداء من بعد غد الأربعاء، وذلك ضمن أكثر القيود صرامة التي يتم فرضها في كوريا الجنوبية لمواجهة .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن حكومات سول وإقليمي جيونجي وانشيون أعلنت هذه القيود قبل تجمعات عيد الميلاد والاحتفال بالعام الجديد.

وسوف يبدأ تطبيق القيود الجديدة منتصف ليل غد الثلاثاء، وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

ووفقا للقيود الجديدة، فإنه يسمح بتجمع أربعة أشخاص أو أقل في منطقة العاصمة، بغض النظر عن ما إذا كان التجمع في مكان مغلق أو مفتوح.

وقد طالبت الإدارة الوطنية للمحاكم اليوم المحاكم في كافة أنحاء البلاد بالإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال كيم ان كيوم، رئيس فريق رصد الوضع الوبائي " نطلب من القضاة التحلي بالمرونة في إرجاء أو إعادة تحديد مواعد جلسات الاستماع أو إصدار الأحكام خلال ثلاثة أسابيع ابتداء من 22 ديسمبر الجاري".

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 926 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أول تراجع عن أكثر من ألف حالة منذ ستة أيام وذلك بسبب انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات الجديدة يتضمن 892 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50 الفا و 591 شخصا.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد عن 24 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 698.

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