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عقب تنبيه الأرصاد.. مدني الباحة يتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول

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عقب تنبيه الأرصاد.. مدني الباحة يتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول عقب تنبيه الأرصاد.. مدني الباحة يتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول
أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

عقب تنبيه الأرصاد.. مدني الباحة يتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على رقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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