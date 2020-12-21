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شاهد.. الكويتيون يشيعون ناصر صباح الأحمد إلى مثواه الأخير

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رحل بعد مرور أقل من 90 يوماً على وفاة والده أمير البلاد الراحل

شاهد.. الكويتيون يشيعون ناصر صباح الأحمد إلى مثواه الأخير

ودّع الكويتيون، اليوم، الشيخ ناصر صباح الأحمد، بعد أن أدت جموع غفيرة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له -بإذن الله تعالى-، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق، قبل أن يوارى في الثرى في مقبرة الصليبخات.

وبعد مرور أقل من 90 يوماً على وفاة أمير الكويت الراحل كان الشيخ ناصر الصباح أول اللاحقين بوالده، ونعى الديوان الأميري، أمس الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاماً، وتقلد الراحل عدة مناصب منها حقيبة وزارة الدفاع في عام 2017، ووزيراً لشؤون الديوان الأميري بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006، والمستشار الخاص لسمو ولي العهد في العام 1999م.

ووفق صحيفة "القبس" ففي مجال التجارة والاستثمار كان له عدة نشاطات، حيث أسس شركات قابضة، الى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي، حيث أسس دار الآثار الاسلامية، وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على «مجموعة الصباح الأثرية»، إضافة الى كونه عضواً فخرياً في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان - نيويورك.. وهو مؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.

شاهد.. الكويتيون يشيعون ناصر صباح الأحمد إلى مثواه الأخير

شاهد.. الكويتيون يشيعون ناصر صباح الأحمد إلى مثواه الأخير

شاهد.. الكويتيون يشيعون ناصر صباح الأحمد إلى مثواه الأخير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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