أخبار عاجلة

الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة -
التموين: ضبط 70 ألف نوع من المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة والجيزة -
بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المتاجر بمدينة نصر -
"الأمن العام": ضبط 210 قطعة سلاح ناري و258 قضية مخدرات -
مواعيد وشروط سحب الملفات.. التفاصيل الكاملة للتقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية -
"الِعشرة متهونش".. انتحار عامل بسبب ترك زوجته المنزل في الشرقية -
إحالة طبيب متهم بهتك عرض فتاة في عيادة خيرية بالشرقية للجنايات -
الأردن يُعلن موعد وصول لقاح كورونا -
فيلق القدس الإيراني يهدد أمريكا بالانتقام الشديد -
وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للطلاب.. هذه نصيحة من "الأمن السيبراني" لحماية حساباتكم

Print
للطلاب.. هذه نصيحة من "الأمن السيبراني" لحماية حساباتكم للطلاب.. هذه نصيحة من "الأمن السيبراني" لحماية حساباتكم
فيما أكّد "التعليم العام" أن أعمال الاختبارات سارت بشكل سلس

للطلاب.. هذه نصيحة من

نصح المركز الوطني للأمن السيبراني، الطلاب والطالبات، بحماية حساباتهم على منصة مدرستي والمنصات التعليمية المختلفة بكلمات مرور قوية ومختلفة.

وقال المركز على حسابه في "تويتر": "يتمنى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني لطلابنا وطالباتنا الأعزاء كل التوفيق والنجاح في اختباراتهم النهائية".

وتابع في تغريدة له اليوم: "لا نوصيكم.. احرصوا على حماية حساباتكم بكلمة مرور قوية ومختلفة ولا تشاركونها مع أي شخص حتى لو ادّعى أنه من الدعم الفني للمنصة".

وكانت قد انطلقت، أمس، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، لأول مرة "عن بُعد"؛ حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعت الوزارة، عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، إلى الدخول بوقت مبكر على الأقل قبل 5 دقائق واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.

من جانبها، أكّدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام إبتسام الشهري، أن أعمال الاختبارات سارت بشكل سلس ومطمئن.المركز الوطني للأمن السيبراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا

سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا

حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ

حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ

"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا

"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا

مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً

مرور الطائف يضبط قائد مركبة ظهر يقود بسرعة عالية جداً

شبكة عيون الإخبارية