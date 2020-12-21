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قرقاش: جهود ثبتت اتفاق الرياض لمصلحة معارضي الانقلاب الحوثي

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قرقاش: جهود السعودية ثبتت اتفاق الرياض لمصلحة معارضي الانقلاب الحوثي قرقاش: جهود ثبتت اتفاق الرياض لمصلحة معارضي الانقلاب الحوثي
قال: تشكيل اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة

قرقاش: جهود السعودية ثبتت اتفاق الرياض لمصلحة معارضي الانقلاب الحوثي

رحّب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بتشكيل الحكومة اليمنية؛ معتبرًا أنه التطور الأهم في الأزمة اليمنية هذا العام، ومشيرًا إلى أن المبادرة الآن هي في يد اليمنيين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين: إن "تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في العام 2020"؛ مضيفًا أن "الجهود الحثيثة ثبّتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكل القوى المعارضة للانقلاب الحوثي".

وشدد قرقاش على أن "المبادرة الآن هي في يد اليمنيين، للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني".

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أعلن يوم الجمعة الماضي تشكيل حكومة جديدة وفق اتفاق الرياض الموقّع العام الماضي بوساطة سعودية.

وقال "هادي": إن الحكومة الجديدة تتكون من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب بناء على الاتفاق.

من جهتها، رحّبت المملكة في وقت سابق بتشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقًا لاتفاق الرياض، واعتبرت أنها خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أمس الأحد: إن ذلك سيؤدي إلى "إرساء الأمن، والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".أنور قرقاش المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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