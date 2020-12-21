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"الري" تناقش سيناريوهات التعامل مع الاحتياجات المائية للموسم الزراعي

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"الري" تناقش سيناريوهات التعامل مع الاحتياجات المائية للموسم الزراعي "الري" تناقش سيناريوهات التعامل مع الاحتياجات المائية للموسم الزراعي

مصراوي Masrawy

10:09 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإستفادة المثلى من الموارد المائية.

واستعرض محمد عبدالعاطي، الإجراءات المتبعة والخطط الموضوعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الإحتياجات المقبلة، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

وأكد الوزير، في بيان اليوم الاثنين، أن "الموارد المائية والري"، تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وقال إن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والتي انعكست على تحقيق أقل معدل لشكاوي المياه منذ 40 عاماً.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول.

وشدد "عبدالعاطي"، على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.

وفى إطار حماية نهر النيل وفرعيه من كافة أشكال التعديات، أكدت الوزراة، أنها تواصل مجهوداتها للتصدي للتعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

ووجه عبدالعاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.

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