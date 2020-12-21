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الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
التموين: ضبط 70 ألف نوع من المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة والجيزة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المتاجر بمدينة نصر
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
"الأمن العام": ضبط 210 قطعة سلاح ناري و258 قضية مخدرات
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
مواعيد وشروط سحب الملفات.. التفاصيل الكاملة للتقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
"الِعشرة متهونش".. انتحار عامل بسبب ترك زوجته المنزل في الشرقية
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
إحالة طبيب متهم بهتك عرض فتاة في عيادة خيرية بالشرقية للجنايات
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
الأردن يُعلن موعد وصول لقاح كورونا
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
فيلق القدس الإيراني يهدد أمريكا بالانتقام الشديد
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الدفاع التركية تنشر فيديو لقصف مواقع في العراق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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