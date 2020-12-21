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الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
التموين: ضبط 70 ألف نوع من المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة والجيزة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المتاجر بمدينة نصر
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
"الأمن العام": ضبط 210 قطعة سلاح ناري و258 قضية مخدرات
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
مواعيد وشروط سحب الملفات.. التفاصيل الكاملة للتقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
"الِعشرة متهونش".. انتحار عامل بسبب ترك زوجته المنزل في الشرقية
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
إحالة طبيب متهم بهتك عرض فتاة في عيادة خيرية بالشرقية للجنايات
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
الأردن يُعلن موعد وصول لقاح كورونا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
فيلق القدس الإيراني يهدد أمريكا بالانتقام الشديد
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
البطل الأولمبي الروسي أفيربوخ ينشر فيديو لزواجه من ممثلة تصغره بـ22 عاما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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