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8 الصبح - التعليم تعلن انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية اليوم
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
بعد رفض رد المحكمة.. الجنايات تنظر قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية السبت المقبل
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
محافظ القليوبية يحرر 50 مخالفة لسائقين وركاب بسبب الكمامة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
ضبط 47 شيشة في حملة على المقاهي بحي شرق سوهاج
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
بالصور.. حملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بدمياط
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى معهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون المنيا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
"التعليم" والجامعة الأمريكية بالقاهرة توقعان مذكرة تفاهم لدعم "المنح الجامعية" للمدارس الحكومية
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السفارة الليبية في مينسك تتهم أنصار الوفاق الوطني بمهاجمة مقرها
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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