من مصر | الحكومة تدرس التأمين الصحي على 55 ألف صياد على مستوي الجمهورية

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8 الصبح - التعليم تعلن انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية اليوم
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
بعد رفض رد المحكمة.. الجنايات تنظر قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية السبت المقبل
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
محافظ القليوبية يحرر 50 مخالفة لسائقين وركاب بسبب الكمامة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
ضبط 47 شيشة في حملة على المقاهي بحي شرق سوهاج
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
بالصور.. حملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بدمياط
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى معهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون المنيا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
"التعليم" والجامعة الأمريكية بالقاهرة توقعان مذكرة تفاهم لدعم "المنح الجامعية" للمدارس الحكومية
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | الحكومة تدرس التأمين الصحي على 55 ألف صياد على مستوي الجمهورية
مصر
CBC Egypt
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:05 صباحاً
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