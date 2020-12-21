تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
8 الصبح - التعليم تعلن انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية اليوم
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
بعد رفض رد المحكمة.. الجنايات تنظر قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية السبت المقبل
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
محافظ القليوبية يحرر 50 مخالفة لسائقين وركاب بسبب الكمامة
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
ضبط 47 شيشة في حملة على المقاهي بحي شرق سوهاج
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
بالصور.. حملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بدمياط
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى معهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون المنيا
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
"التعليم" والجامعة الأمريكية بالقاهرة توقعان مذكرة تفاهم لدعم "المنح الجامعية" للمدارس الحكومية
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
آخر النهار |الباز يهنئ بيج رامي بالبطولة ومدربه يكشف حقيقة إصابته بـ"كورونا"
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
53
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
باب الخلق| محمود سعد داخل دير سمعان الخراز ويتحدث عن موجه كورونا |الحلقة كاملة 26 ديسمبر 2020
Al Nahar TV
السبت 26 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
باب الخلق | محمود سعد يعرض قصة إنسانية لشاب مكافح تعرض لأزمات كثيرة بسبب مرضه
Al Nahar TV
السبت 26 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
باب الخلق | القس سمعان إبراهيم يكشف أسرار أكبر كنائس الشرق الأوسط
Al Nahar TV
السبت 26 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
الحلقة الكاملة من اخر النهار مع دكتور الباز واخر التطورات في الساحة السياسية
Al Nahar TV
السبت 26 ديسمبر 2020 10:03 صباحاً
السابق
وصول أئمة السودان المشاركين في الدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية
التالى
مصرع 2 في واقعة طعن مختل عقليًا لـ6 أشخاص في القليوبية
Tweets by @3yonNews