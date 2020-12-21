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8 الصبح - التعليم تعلن انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية اليوم
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً
"مطارد العاصفة".. اختبار دواء يمنع عدوى كورونا فورًا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
بعد رفض رد المحكمة.. الجنايات تنظر قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية السبت المقبل
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
محافظ القليوبية يحرر 50 مخالفة لسائقين وركاب بسبب الكمامة
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
ضبط 47 شيشة في حملة على المقاهي بحي شرق سوهاج
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
بالصور.. حملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بدمياط
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
وزير التعليم العالي يفتتح مبنى معهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون المنيا
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السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
"التعليم" والجامعة الأمريكية بالقاهرة توقعان مذكرة تفاهم لدعم "المنح الجامعية" للمدارس الحكومية
-
السبت 26 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
DMC
مساء dmc-الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد لتطوير أداء العاملين
DMC
DMC
الاثنين 21 ديسمبر 2020 10:01 صباحاً
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