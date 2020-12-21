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السفارة في اليابان عقب زلزال أوموري: جميع السعوديين بخير

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السفارة في اليابان عقب زلزال أوموري: جميع السعوديين بخير السفارة في اليابان عقب زلزال أوموري: جميع السعوديين بخير
أهابت بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

السفارة في اليابان عقب زلزال أوموري: جميع السعوديين بخير

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو، اليوم الإثنين، بياناً عقب الزلزال القوي الذي ضرب شمالي اليابان.

وقالت السفارة على حسابها بموقع تويتر: تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Aomori بقوة (6.3) درجة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين، ولله الحمد.

وأهابت السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وقالت: في حال حدوث أي طارئ، التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 .. 0335895242

وفجر اليوم الإثنين، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، محافظة أوموري- شمالي اليابان، دون صدور تحذيرات باحتمال حدوث موجات مد عاتية من تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن مركز الزلزال الذي ضرب منطقة الشمال فجر اليوم، كان قبالة محافظة أوموري على عمق 43 كيلو متراً.

حتى الآن لم ترد تقارير بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

ووفق "سبوتنيك"، الجمعة الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة جزيرة توشيما اليابانية، بالقرب من شبه جزيرة إيزو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 6:09 مساء (9:09 صباحاً بتوقيت غرينتش)، مضيفة أن التركيز كان "سطحياً للغاية".

وقبل ذلك بيوم واحد، أعلنت السلطات اليابانية، وقوع زلزال كبير هزّ عدداً من المباني في العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، حينها إن "زلزالاً بلغت قوته 4.6 درجة هزّ شرقي اليابان، الخميس، وإن "مركز الزلزال في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو".سفارة المملكة العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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