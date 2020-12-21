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"واي فاي 6".. تسريبات تكشف مواصفات "غير مسبوقة" لـ"آيفون 13"

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"واي فاي 6".. تسريبات تكشف مواصفات "غير مسبوقة" لـ"آيفون 13" "واي فاي 6".. تسريبات تكشف مواصفات "غير مسبوقة" لـ"آيفون 13"
سيكون منافسًا قويًّا لهواتف "أندرويد" التي تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون 13" المرتقب؛ موضحة أنه سيحل أبرز مشكلات الإصدار "12"، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.

وحسبما نقله موقع مجلة "فوربس" الأمريكية عن جون بروسر، المتخصص في تسريبات منتجات شركة "أبل" الأميريكية؛ فإن "آيفون 13" سيزود بشاشة "إل تي بي أو"، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.

ووفق "بروسو" فإن الشاشة الجديدة ستجعل "آيفون 13" منافسًا قويًّا للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنية "واي فاي 6"، التي تتميز بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 9.6 غيغابت في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.

وكانت تسريبات سابقة خاصة بالإصدار 13 من "أيفون"، قد أشارت إلى أن الهاتف سيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التخزين، وتقنية التعرف على المستخدم باللمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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