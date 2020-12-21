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ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

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ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

مصراوي Masrawy

08:50 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 16 ألفا و643 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي كانت أدنى بنحو 300 حالة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 33 ألفا و777 إصابة، إلا أن هذا العدد مضاف إليه نحو 3500 إصابة تعذر تسجيلها يوم الخميس.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و510 آلاف و652 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 26 ألفا و275 حالة، بزيادة قدرها 226 حالة مقارنة بأمس الأحد. وكان أعلى عدد للوفيات جراء الفيروس سجلته ألمانيا بواقع 952 حالة يوم الأربعاء الماضي. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و115 ألفا و400 حالة.

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