الولايات المتحدة تراقب بعناية شديدة السلالة الجديدة لكورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أنها تراقب بعناية شديدة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وقال مسئولون في قطاع الصحة ، حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين إنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت السلالة الجديدة موجودة في الولايات المتحدة أم لا.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، قد أعلنت أمس تسجيل 196 ألفا و295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة إلى 17 مليونا و655 ألفا و591 حالة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.