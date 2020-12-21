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وصول أئمة السودان المشاركين في الدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية

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وصول أئمة السودان المشاركين في الدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية وصول أئمة السودان المشاركين في الدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية

مصراوي Masrawy

08:31 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف المصرية، وفدًا من أئمة المساجد الكبرى من دولة السودان الشقيقة المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى لأئمة والسودان برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

يذكر أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية في ضوء التعاون العربي.

وأعرب أئمة السودان عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية، وسعادتهم البالغة بوجودهم في مصر و مشاركتهم في الدورة التدريبية المشتركة مع أئمة المساجد الكبرى بمصر، مثمنين دور الأكاديمية في التدريب والتحصين الفكري من الأفكار المتطرفة.


ومن جانبه أعرب الشيخ الدكتور خالد حسين عيسى كرم إمام وخطيب بأوقاف الخرطوم عن سعادته بترشيحه لحضور الدورة التدريبية المشتركة لأئمة الأوقاف بمصر والسودان، قائلا "إن سعادتي لما عهدناه وعرفناه عن علماء مصر وتمكنهم في العلم ، وخبرتهم في مجال الدعوة"، مشيدا بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأشاد الشيخ مهند الأمين إمام مسجد البقعة بالخرطوم بخطب الجمعة وموضوعاتها التي تنشرها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها الإلكتروني.

ومن جانبه أكد الشيخ إبراهيم التيجاني إمام وخطيب مجمع أبي بكر الصديق بالخرطوم على أهمية موضوع الدورة لأنه في عمق تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف.

وأشار الشيخ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن إمام وخطيب مجمع الإمام علي بن أبي طالب بالخرطوم إلى أهمية هذه الدورات المشتركة لما تنتجه من الوحدة والتعاون بين الشعوب، مشيدًا بدور أئمة وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي ونبذ جميع أشكال التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشاد الشيخ وليد حسين محمود أحمد إمام دار مسجد المرايا التيجانية بالخرطوم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمعاملة الراقية.

يذكر أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتعاون الدولي والإقليمي، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم المستمرة، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، طوال مدة انعقاد الدورة.

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