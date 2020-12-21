"اعرف موقفك".. خطوات تصحيح البيانات وتعديل رغبات حجز الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي في تقديم العديد من الخدمات إلكترونيًا، تسهيلًا على الحاجزين، حيث يمكن من خلال هذا الموقع https://cservices.shmff.gov.eg تغيير بعض البيانات، ومعرفة موقف المتقدم من الاستعلام، وتغيير الدور المخصص له.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المسجلين على الموقع بلغ 73124، وتم تقديم خدمة تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية إلى 4010 متقدم.

وتابعت: خدمة تعديل من دور إلى دور تقدم لها 1193 حاجزًا، وخدمة طلب رفع أو استكمال المستدات الأساسية تقدم لها 5621 حاجزًا، وخدمة تصحيح البيانات 2515 حاجزًا.

وأشارت إلى أن خدمة متابعة الملفات بشركة الاستعلام تقدم لها 585 حاجز، وخدمة نقل الشقة باسم الورثة 73 حاجز.

وأضافت أنه فيما يخص طلب تصحيح أو تعديل رقم الهاتف الخاص بالمواطن المُسجل سابقا، بالنظام الآلي للصندوق، فيتم عن طريق الاتصال بمركز الاتصالات لخدمة عملاء الصندوق على الأرقام الهاتفية (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي فقط)، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.