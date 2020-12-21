هل سلالة "كورونا" الجديدة أخطر وهل يقي اللقاح؟ مدير "صحة مجلس التعاون" يجيب

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قال: المملكة من بداية الأزمة إجراءاتها استباقية والقرارات الصادرة هدفها الوقاية

أكّد مدير الصحة العامة في مجلس التعاون الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ليست أشد ضرراً، وأن اللقاح يقي منها- بإذن الله.

وقال "العمار": "‏الشيء الوحيد المعروف حتى الآن عن ‎#السلالة_الجديدة أنها أسرع انتشاراً، وفقاً للجهات الصحية البريطانية".

وأشار إلى أنها ليست أشد ضرراً، واللقاح يقي منها- بإذن الله.

وختم بقوله: المملكة من بداية الأزمة إجراءاتها استباقية، والقرارات التي صدرت -قبل قليل- هدفها الوقاية لحين تتضح تفاصيل أكثر.فيروس كورونا الجديد