بحضور مئات السياح .. الشمس تتعامد علي الكرنك في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر – محمد محروس:

احتفلت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين بتعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون بمعبد الكرنك في ظاهرة فلكية فريدة فيما يسمى بـ(الانقلاب الشمسي)، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاد الإله "رع" إله الشمس عند الفراعنة حيث أقيم معبد الكرنك على محور شمسي تمجيدا له.

وأقامت محافظة الأقصر احتفالية سياحية وفنية بمشاركة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريات ومسئولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين في المحافظة ومئات السياح من مختلف الجنسيات ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعي المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.