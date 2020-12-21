أخبار عاجلة

صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم -
صور.. تحرير 460 "محضر مرافق" في دمياط خلال أسبوع -
تحويل مدرسة التمريض في طور سيناء إلى "حجر صحي" -
السيسي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض ضرر كورونا على شعوب أفريقيا -
قبل أسبوع من نهاية المهلة.. توجيه حكومي للمحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء -
منها السل وكورونا.. الصحة العالمية تكشف الأمراض التي تنتقل عبر الشيشة -
موسكو: اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية محاولة لعرقلة بناء علاقات مع بايدن -
‏ألمانيا تسجل أول إصابة من السلالة الجديدة لكورونا -
كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة بكورونا -
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بحضور مئات السياح .. الشمس تتعامد علي الكرنك في الأقصر

Print
بحضور مئات السياح .. الشمس تتعامد علي الكرنك في الأقصر بحضور مئات السياح .. الشمس تتعامد علي الكرنك في الأقصر

مصراوي Masrawy

08:03 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

الأقصر – محمد محروس:

احتفلت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين بتعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون بمعبد الكرنك في ظاهرة فلكية فريدة فيما يسمى بـ(الانقلاب الشمسي)، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاد الإله "رع" إله الشمس عند الفراعنة حيث أقيم معبد الكرنك على محور شمسي تمجيدا له.

وأقامت محافظة الأقصر احتفالية سياحية وفنية بمشاركة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريات ومسئولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين في المحافظة ومئات السياح من مختلف الجنسيات ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعي المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك

شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

شبكة عيون الإخبارية