"شؤون الحرمين".. دراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي وترشيح خطاط "الكسوة" مديرًا لها

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السديس: خطوة تأتي من منطلق حرص ولاة الأمر على الاهتمام بالعلم وخاصة "الدين واللغة"

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي، وترشيح خطاط كسوة الكعبة مديرًا لها؛ وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية".

وقال: حري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحرص والاهتمام باللغة العربية، وحري باللغة العربية أن تعلم وتدرس في الحرمين الشريفين، فيجمع لها قدسيتها، كلغة خالدة حاوية للقرآن ومعانيه، ومدونة للحديث الشريف، ولسان أهل الجنة وقدسية المكان والزمان؛ وذلك بإنشاء أكاديمية للخط العربي فيهما.

مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- على الاهتمام بالعلم وأهله بشكل عام، وعلوم الدين واللغة بشكل خاص، سائلًا الله العلي القدير، أن يجعل ما يقومون به من أعمال في موازين أعمالهم الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يُذكر أن الرئاسة استقبلت مناسبة "اليوم العالمي للغة العربية" بحزمة من الفعاليات والمبادرات.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي