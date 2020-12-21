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سكان لندن يهربون منها بشكل جماعي بسبب تشديد قيود كورونا

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سكان لندن يهربون منها بشكل جماعي بسبب تشديد قيود كورونا سكان لندن يهربون منها بشكل جماعي بسبب تشديد قيود كورونا
تَشَكّلت اختناقات مرورية على الطرق السريعة التي تربطها بأجزاء أخرى

سكان لندن يهربون منها بشكل جماعي بسبب تشديد قيود كورونا

بدأ سكان العاصمة البريطانية لندن، مغادرتها بشكل جماعي، بعد قرار تشديد قيود الحركة؛ إثر كشف سلالة جديدة من .

ووفق " اليوم" حسب صحيفة "ديلي ميل"؛ فقد تَكدّست حشود المواطنين في محطات القطار الرئيسية بالمدينة، قبل أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.

وتَشكلت اختناقات مرورية كبيرة على الطرق السريعة الرئيسية التي تربط لندن بأجزاء أخرى من البلاد.

وفي تحول مفاجئ، ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططًا للسماح للعائلات بالتواصل خلال فترة الأعياد؛ حيث حذّرت من سلالة جديدة من فيروس كورونا "خارج نطاق السيطرة".

وأعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك الأسبوع الماضي، أنه "تم التعرف على سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد تنتشر بشكل أسرع من الشكل الأصلي".

وقال: "السلالة الجديدة انتشارها من شخص لآخر أسهل من سابقتها؛ وبالتالي فهي أشد عدوى".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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