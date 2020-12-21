كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 408 وفيات بالبرازيل و326 بالمكسيك

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كوريا الجنوبية تسجل 926 إصابة جديدة والصين 23 حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 408 وفيات و25445 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في حصيلة استُثنيت منها ولاية ساو باولو.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن الأرقام المنشورة تفتقد إلى أرقام ولاية ساو باولو بسبب مشكلات فنية.

الجدير بالذكر أن ساو باولو تُعد أكبر ولايات البرازيل من حيث عدد السكان في البلاد.

المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد إنها سجلت 6870 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و326 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و320 ألفًا و545 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 118 ألفًا و202.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أول تراجع عن أكثر من ألف حالة منذ ستة أيام؛ وذلك بسبب انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات الجديدة يتضمن 892 إصابة محلية؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50 ألفًا و591 شخصًا.

وأكدت السلطات الصحية في البلاد، 24 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 698.

الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين: إن البر الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن 21 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج؛ مبينة أنها رصدت 15 إصابة خالية من الأعراض يوم الأحد، ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 86852؛ بينما يظل عدد الوفيات ثابتًا عند 4634.فيروس كورونا الجديد