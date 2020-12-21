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والدة "بيج رامي" لمصراوي: اتصل قبل إعلان النتيجة وطلب الدعاء

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والدة "بيج رامي" لمصراوي: اتصل قبل إعلان النتيجة وطلب الدعاء والدة "بيج رامي" لمصراوي: اتصل قبل إعلان النتيجة وطلب الدعاء

مصراوي Masrawy

06:53 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:
قالت نجاة حجازي، والدة "بيج رامي" أول مصري يحصل على بطولة مستر أولمبيا، إنه اتصل بها قبل إعلان النتيجة، وطلب منها أن تدعو له.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن أفراد العائلة تجمعوا أمام شاشة التلفاز حتى صباح اليوم الأحد، يشاهدون البطولة في انتظار إعلان النتيجة، وهم يهمسون "يارب".
وأكدت أن المنزل تحول إلى صيحات بالتهليل، قبل لحظات من تعرضها للإغماء هي والزوجة فرحا بالبطولة.

وفاز لاعب كمال الأجسام المصري "بيج رامي"، ببطولة مستر أو لمبيا أمس الأحد، ليصبح أول مصرياً يحصد اللقب.

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