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وكالة الأدوية الأوروبية تعتزم إصدار قرار بشأن لقاح فايزر/بيونتك

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وكالة الأدوية الأوروبية تعتزم إصدار قرار بشأن لقاح فايزر/بيونتك وكالة الأدوية الأوروبية تعتزم إصدار قرار بشأن لقاح فايزر/بيونتك

مصراوي Masrawy

06:34 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

أمستردام - (د ب أ):
تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) اليوم الاثنين تقديم تقييمها للقاح الذي تم تصنيعه بشكل مشترك بين شركتي فايزر وبيونتك، والذي من المتوقع أن يتم الموافقة عليه بشكل كبير مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإجراء حملات تطعيم شاملة.

ولم تدع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأسبوع الماضي أدنى شك في أنها تتوقع أن يحصل اللقاح على تقييم إيجابي.

وستكون الخطوة التالية هي موافقة المفوضية الأوروبية رسميا، وهو ما يعتبر إجراء شكليا ويمكن منحه في غضون يومين، وفقا لمعلومات سابقة.

وبعد موافقة "إيما"، ستعمل المفوضية بسرعة فائقة لإعطاء الضوء الأخضر، والذي قد يصدر في غضون يومين، حسبما قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس لصحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية.

وستمهد موافقة "إيما" الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي لبدء حملات تطعيم جماعية قبل بداية عام 2021 .

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