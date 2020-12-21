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كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة

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كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة

مصراوي Masrawy

04:58 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

أوتاوا - (أ ش أ):
قررت الكندية، اليوم الأحد، فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة إلى كندا من المملكة المتحدة لمنع انتشار سلالة جديدة من كوفيد-19، وفقا لشبكة "سي تي في نيوز" الكندية .
ونقلت الشبكة عن مصادر حكومية بارزة أن حظر السفر يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن التقى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بأعضاء حكومته في وقت سابق اليوم الأحد لمناقشة السلالة الجديدة، التي يحتمل أن تكون أكثر عدوى من المستجد والتي تنتشر حاليا في المملكة المتحدة.
ودعا زعماء المعارضة الفيدرالية ترودو إلى فرض حظر سفر على المملكة المتحدة ردا على اكتشاف السلالة الجديدة الخطيرة.
وأغلقت عدة دول أوروبية بالفعل حدودها أمام المسافرين البريطانيين، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وهولندا.

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