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اليوم.. محاكمة المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بالأزبكية

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اليوم.. محاكمة المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بالأزبكية اليوم.. محاكمة المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بالأزبكية

مصراوي Masrawy

04:00 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة عصابة الاتجار في البشر بالأزبكية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال المجني عليهم "محمود محمد حسن، وحسني محسن وقطب المزين، ومحمود السيد كمال، وعادل ربيع سيد عثمان، وسليمان سيد علي، وكريم محروس شعبان، ومحمد جمال حسن، ومحمد حسن أحمد" وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

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