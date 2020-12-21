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أعضاء بـ"الصحفيين" يطلبون اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة "صحفيي السياحة والآثار"

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أعضاء بـ"الصحفيين" يطلبون اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة "صحفيي السياحة والآثار" أعضاء بـ"الصحفيين" يطلبون اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة "صحفيي السياحة والآثار"

مصراوي Masrawy

02:08 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، بمذكرة للنقيب؛ لطلب عقد اجتماع طارئ للمجلس، لمناقشة أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين المُكلفين بتغطية الملف.

وأوضحت المذكرة أن ذلك يأتي استنادًا لنص المادة 50 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تُلزم مجلس النقابة بالاجتماع مرة كل شهر على الأقل بدعوى من النقيب، أو بناءً على طلب من 3 أعضاء كتابة.

وأكدت المذكرة أن آخر اجتماع للمجلس كان منذ أكثر من شهر، ولم ينعقد المجلس حتى الآن، بالمخالفة لنص قانون النقابة.

وقدّم الطلب أعضاء مجلس النقابة: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.

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