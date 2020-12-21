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السبت المقبل.. "الحقيل" يتفقد مشروعات أمانة حائل ويضع حجر أساس مشروعات جديدة

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من ضمنها المدينة الحضرية وبوليفارد وقاعة المدينة ومبنى الأمانة ومركز المؤتمرات

السبت المقبل..

يتفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد عبدالله الحقيل، مشروعات أمانة منطقة حائل السبت المقبل، ولمدة يومين.

وسيحضر وزير الشؤون البلدية اجتماع المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل للتنمية والتطوير بفندق الملينيوم، ثم يقوم بجولة ميدانية على المشروعات قيد الإنشاء، حيث سيتفقد مشروع المدينة الاستثمارية ومشروع الإسكان ومشروع بحيرة قرين عنز ومنتزه المغواة، وبحيرة عقدة وطريق الملك فيصل وطريق الملك خالد، والحديقة العامة الواقعة على طريق الملك سلمان.

وسيضع "الحقيل" حجر الأساس لمشروع ممشى الفجر، وحجر الأساس للمدينة الحضرية، حجر الأساس لبوليفارد حائل وقاعة المدينة، مبنى الأمانة ومركز المؤتمرات.

وسيتفقد "الحقيل" خلال جولته أعمال "تنظيم وتطوير سوق برزان" بحي برزان، ويزور بعدها الغرفة التجارية بحائل والمجلس البلدي.

ويعقد وزير الشؤون البلدية والقروية اجتماعًا مع المقاولين والمستثمرين في أمانة حائل، ثم يتلو ذلك افتتاح مركز التحكم الرقمي بالأمانة.

ويختم "الحقيل" جولاته باجتماع مع قيادات الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء المجالس البلدية بمنطقة حائل.

من جهة أخرى، وجّه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، اللجان المُشكَّلة لهذه المناسبة، بأهمية تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار ، والتي تلخصت بـ" ألا يزيد عدد الحضور لأي موقع أو اجتماع عن خمسين شخصًا، وأن يتم توجيه الدعوة بصفة شخصية أو من يمثل بصفة رسمية فقط حسب العدد المحدد، وأن يتم الالتزام بالبرنامج والزمن المحدد لكل فعالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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