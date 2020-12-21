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تأييد الحكم بإعدام قاتل الناقدة نفيسة قنديل

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تأييد الحكم بإعدام قاتل الناقدة نفيسة قنديل تأييد الحكم بإعدام قاتل الناقدة نفيسة قنديل

مصراوي Masrawy

01:18 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، اليوم الأحد، حكمها بالإعدام شنقًا على المدعو "السيد عادل السيد يونس"، قاتل الناقدة "نفيسة قنديل"، زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر، فور تأييد مفتى الجمهورية قرارها.

ترجع أحداث الواقعة إلى صبيحة يوم 19 مارس من العام الماضي، بعدما قرر القاتل تنفيذ جريمته في حق السيدة، بعد تخطيطه للواقعة، وتأكده من وجودها وحدها بالفيلا الخاصة بها في قرية رملة الأنجب بأشمون.

نجحت الشرطة في تحديد القاتل، المقيم بقرية سدود في مركز منوف. وحركت ضده القضية رقم 10586 لسنة 2019، جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم 663 لسنة 2019 كلي شبين الكوم.

أوضحت التحقيقات أن المتهم حمل سلاحًا بغرض سرقة المجني عليها، وبعد اكتشافها تواجده قتلها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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