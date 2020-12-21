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قفزة كبيرة .. تسجل 664 إصابة جديدة بكورونا و 29 حالة وفاة

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قفزة كبيرة .. مصر تسجل 664 إصابة جديدة بكورونا و 29 حالة وفاة قفزة كبيرة .. تسجل 664 إصابة جديدة بكورونا و 29 حالة وفاة
مجاهد: بلغ إجمالي المصابين 125555 من بينهم 106817 متعافيًا

قفزة كبيرة .. مصر تسجل 664 إصابة جديدة بكورونا و 29 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى الآن.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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