أخبار عاجلة

صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم -
صور.. تحرير 460 "محضر مرافق" في دمياط خلال أسبوع -
تحويل مدرسة التمريض في طور سيناء إلى "حجر صحي" -
السيسي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض ضرر كورونا على شعوب أفريقيا -
قبل أسبوع من نهاية المهلة.. توجيه حكومي للمحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء -
منها السل وكورونا.. الصحة العالمية تكشف الأمراض التي تنتقل عبر الشيشة -
موسكو: اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية محاولة لعرقلة بناء علاقات مع بايدن -
‏ألمانيا تسجل أول إصابة من السلالة الجديدة لكورونا -
كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة بكورونا -
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأميرة هيفاء آل مقرن: أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو

Print

الأميرة هيفاء آل مقرن: السعودية أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو

أكدت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد، مندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن السعودية تُعد أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في منظمة اليونسكو عبر مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الداعم والمحرك الأساسي لخدمة اللغة العربية في مقر اليونسكو.

وأوضحت سموها في كلمة لها خلال ندوة افتراضية لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية أمس تحت عنوان (مجامع اللغة العربية ومؤسساتها: الواقع والمأمول)، على هامش الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، أن مساعي المملكة العربية السعودية تُوجت باعتماد المجلس التنفيذي يوم الـ 18 من ديسمبر ليكون يومًا عالميًّا للاحتفاء بلغة الضاد، بمقترح من السعودية ومملكة المغرب الشقيقة التي كانت حينها رئيسة للمجموعة العربية.

وشددت على أن صون اللغة هو صون للهوية والثقافة، وقالت: إن من يتصفح تاريخ الأمم والشعوب يرى أن ضياع الأمة يبدأ بإضاعتها للغتها. مشيرة إلى اندثار العديد من الحضارات إلا اللغة العربية؛ فقد ضمن الله -عز وجل- حفظها بحفظ القرآن الكريم. ونحمل على عاتقنا مسؤولية تعظيمها في نفوس أبنائها، وترسيخ دورها بمد الجسور بين مجتمعاتها؛ فهي الهوية والسبيل لمواصلة بناء صروح الثقافة والحضارة التي بناها أسلافنا؛ فبصونها نضمن غدًا أفضل.

وعرجت سمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد على محور هذا العام "مجامع اللغة العربية: ضرورة أم ترف"، مشيرة إلى أن الحاجة للمجامع اللغوية مهم لقيادة زمام هذه المرحلة، ووجودها اليوم أهم مما مضى؛ لازدياد العوامل التي من شأنها تهديد اللغة العربية وانتشارها. مشيدة في هذا الصدد بجهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ومساعيه الرامية لخدمة اللغة عبر تعليمها لغير الناطقين بها.

من جهته، تحدّث الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الأستاذ الدكتور محمود بن إسماعيل صالح، عن أهمية اللغة العربية، وأنها ليست كسائر اللغات؛ فقد كرمها خالق الكون وشرفها بأن جعلها وعاء لأشرف كلام وخير رسالة إلى العالمين، وهي اللغة الوحيدة في العالم التي يصبو أكثر من مليار ونصف المليار مسلم إلى تعلمها، واللغة الوحيدة التي لم يطرأ تغيير جوهري عليها منذ أكثر من خمسة عشر قرنًا من الزمان؛ فهي محفوظة بحفظ الله للقرآن الكريم.

وأوضح صالح أن دور مجامع اللغة العربية والمؤسسات العلمية الأخرى هو المحافظة على اللغة، ورعايتها، وتنميتها؛ لكي تواكب مطالب العصر، وحاجة مستخدميها. مشيرًا إلى أن العارفين بالمجامع والمؤسسات اللغوية في العالم العربي يؤكدون ضرورة وجودها للحفاظ على اللغة العربية وتنميتها، في حين أن الذين يجهلون حقيقة هذه المؤسسات اللغوية وما تبذله من جهود قد يظنون أنها ترف أكاديمي، يمكننا الاستغناء عنه.

وأعرب الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية عن شكره للمندوبية السعودية لدى اليونسكو، ودورها البارز في الاحتفاء السنوي باللغة العربية.

وكانت الندوة التي حضرها نخبة من الأكاديميين والمختصين وممثلي المجامع اللغوية قد شملت ثلاث جلسات، الأولى للتعريف بمجامع اللغة العربية والمؤسسات اللغوية السعودية، والثانية بعنوان "دور المؤسسات اللغوية في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاتها"، فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان "التنسيق والتكامل بين مجامع اللغة العربية والمؤسسات اللغوية الأخرى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟

كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8702.68 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8702.68 نقطة

شبكة عيون الإخبارية