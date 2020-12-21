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محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

11:47 م الأحد 20 ديسمبر 2020

الفيوم - حسين فتحي:

تفقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مساء اليوم الأحد، مستشفى الحميات لمتابعة سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين من المرضى بصورة لائقة، وأيضًا الوقوف على استعدادات وجاهزية المستشفى والفرق الطبية لاستقبال أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تطبيق أساليب مكافحة العدوى، وتوافر مستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية.

ذكر الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة أن الأنصاري تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بالإضافة إلى غرف الكشف والفرز، والتقى عددًا من أعضاء الفريق الطبي، وناقشهم في مدى توافر المستلزمات وأدوات مكافحة العدوى والأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية .

كما وجه المحافظ الطبيب المقيم بالمستشفى والفريق الطبى بتنظيم العمل، وأكد على ضرورة تواجد أطقم الأطباء والتمريض خلال نوبتجيات العمل اليومية، وكذا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم من عدوى المستجد.

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