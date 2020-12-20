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رئاسة الجمهورية العراقية تدين قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد

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رئاسة الجمهورية العراقية تدين قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد رئاسة الجمهورية العراقية تدين قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد

مصراوي Masrawy

11:09 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

أدان الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية، استهداف المنطقة الخضراء بقصف صاروخي مساء اليوم الأحد، ووصفه بأنه استهداف لهيبة وسيادة البلاد.

وقال في بيان صحفي، إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية يؤدي إلى تعريض أمن وحياة المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم إلى الخطر، ويمثل استهدافاً لسيادة البلد والجهود الوطنية من أجل حفظ هيبة الدولة.

وحذر من أن هذه الأعمال تنال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية، عبر استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.

وأضاف البيان أن رئاسة الجمهورية تشد على يد القوات الأمنية في ضرورة ملاحقة العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بتكرار هذه الحوادث من أجل حماية المصلحة العليا للبلد وضمان أمن واستقرار المواطنين.

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