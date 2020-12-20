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حفظ التحقيقات في مصرع شاب صدمه قطار بالبدرشين

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حفظ التحقيقات في مصرع شاب صدمه قطار بالبدرشين حفظ التحقيقات في مصرع شاب صدمه قطار بالبدرشين

مصراوي Masrawy

11:01 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حفظ التحقيقات في وفاة شاب بعدما صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين، بعدما تبين من خلال التحريات وسماع أقوال أسرته عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، صدمه قطار في البدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب مقيم بالبدرشين، صدمه قطارًا خلال عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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