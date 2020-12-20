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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة توعية استهدفت مراكز التجميل بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا بإجمالى مضبوطات (211 عبوة وقطعة "أدوية - مستحضرات تجميل" مهربة جمركيا، وبدون مستندات مجهولة المصدر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

في الوقت نفسه، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.